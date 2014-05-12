مشتريات الأفراد والمؤسسات العربية تصعد بمؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب الأفراد والمؤسسات، والتي حالت دون التراجع الذي بدأت المؤشرات عليه جلسة اليوم.

وواصلت أحجام وقيم التداولات ضعفها لليوم الثاني على التوالي، حيث تم التداول على إجمالي 120 مليون و249 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 463 مليون و615 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 18 ألف و367 صفقة، تمت على أسهم 178 شركة، صعد منها 79، بينما تراجعت 69 شركة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.21%، بمقدار 17 نقطة، ليسجل 8,243.78 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.41%، بمقدار نقتطين ،ليسجل 608.51 نقطة.

وصعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.07%، بمقدار نقطة واحدة ليسجل 1,056.12 نقطة.