أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مشتريات الأفراد والمؤسسات العربية تصعد بمؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم

Google+ Print
مشتريات الأفراد والمؤسسات العربية تصعد بمؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم مشتريات الأفراد والمؤسسات العربية تصعد بمؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب الأفراد والمؤسسات، والتي حالت دون التراجع الذي بدأت المؤشرات عليه جلسة اليوم.

وواصلت أحجام وقيم التداولات ضعفها لليوم الثاني على التوالي، حيث تم التداول على إجمالي 120 مليون و249 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 463 مليون و615 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 18 ألف و367 صفقة، تمت على أسهم 178 شركة، صعد منها 79، بينما تراجعت 69 شركة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.21%، بمقدار 17 نقطة، ليسجل 8,243.78 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.41%، بمقدار نقتطين ،ليسجل 608.51 نقطة.

وصعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.07%، بمقدار نقطة واحدة ليسجل 1,056.12 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا