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17 مايو الجاري بدء امتحانات نهاية العام بجامعة الفيوم

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17 مايو الجاري بدء امتحانات نهاية العام بجامعة الفيوم 17 مايو الجاري بدء امتحانات نهاية العام بجامعة الفيوم

ارشيفية

قرر مجلس عمداء كليات جامعة الفيوم في اجتماعه برئاسة الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس الجامعة تقديم مواعيد امتحانات نهاية العام الجامعي الحالي لتبدأ في 17 مايو الحالي .
> وصرح الدكتور خالد حمزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المجلس قرر انتهاء جميع الامتحانات العملية قبل 17 مايو وهو التاريخ الذي تم تحديده لبدء الامتحانات النظرية التي تستمر حتي موعد أقصاه 26 يونيو القادم لتبدأ بعدها مشروعات التخرج بالنسبة لطلاب السنوات النهائية ببعض الكليات .
> كما قرر المجلس إخلاء جداول الامتحانات تماما خلال الفترة من 23 مايو وحتي 31 مايو حيث تعتبر اجازة للطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بمناسبة الانتخابات الرئاسية .

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