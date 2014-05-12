إيداع بديع للمرة الثانية بقفص الإتهام و14 قيادياً اخوانياً فى”أحداث البحر الأعظم”

اودع منذ قليل امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية للمرة الثانية قفص الاتهام خلال اليوم بالإضافة إلى 14 قياديًا إخوانيًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم”. وبدو ردو نفس الهتافات وتحدث بديع عن ما قالة محمد سلطان فى جلسة الامس اثناء قضية فض اعتصام رابعة وطالب بالثبات

ويحاكم فى تلك القضية إلى جانب بديع أيضاً كل من محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، “هارب”، وصفوت حجازي، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.

> كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، يأتى منها التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية