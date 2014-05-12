بالصور..احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالفيوم

شهد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم فعاليات إحتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة الفيوم بحضور اللواء أركان حرب نبيل سعد الخميسي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم والعقيد حاتم طاهر المستشار العسكري للمحافظة والعميد امجد بهي الدين مدير مكتب الجمعية بالفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الشهداء والمصابين .

أشار اللواء أركان حرب نبيل الخميسي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أننا نحتفل اليوم بذكري يوم الشهيد والمحارب القديم وتحرير سيناء وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ، مشيراً أن ما قدمه أبنائنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية من تضحيات وتقديم كل غال ونفيس ودماء الشهداء هي التي كتبت تاريخ مصر بحروف من نور ووضعت الأسس لبناء مصر الحديثة.

وأضاف أن إحتفال الجمعية هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة حيث أن القيادة العامة للقوات المسلحة ترعي بإهتمام اسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية علي مستوي الجمهورية سنوياً مع مضاعفة المنح والمساعدات المقدمة كذلك إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك الحج ل50 حاجا علي نفقة القوات المسلحة بدلاً من 10 حاج في الأعوام السابقة.

وأكد أن الجمعية تعمل علي تذليل العقبات وتخفيف العبء عن أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم عن سعادته البالغة بإحتفال حمعية المحاربين القدماء بشهدائنا الذين ينعمون في جنات الخلد وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن واستقراره ، مؤكداً أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم المادي والمهنوي وتسخير مالديها من إمكانيات لتلبية إحتياجات أر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وقدامي المحاربين.

وقدم محافظ الفيوم الشكر لجميع الحضور والقائمين علي تنظيم الجفل ، مشيراً أن إحتفال الجمعية فب العام القادم سيكون من نوع خاص نحتفل فيه بعهد جديد من أجل مصر مليء بالإنجازات التي تتحقق علي أرض الواقع.

كما قدم محافظ الفيوم درع المحافظة لمدير جمعية المحاربية القدماء وضحايا الحرب إيمانا منه بدور الجمعية في رعاية أسر المصابين والشهداء ، كما قدم مدير الجمعية درع لمحافظ الفيوم ومدير أمن الفيوم لدورهما البارز في رعاية التنمية وتحقيق الأمن والأمان علي أرض المحافظة.

وفي نهاية الحفل قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم يرافقه اللواء نبيل سعد الخميسي مدير الجمعية واللواء الشافعي حسن مدير الأمن بنكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة ومنحهم هدايا مادية ومعنوية.