أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اختيار 350 بقرعة الحج هذا العام في محافظة الفيوم

Google+ Print
اختيار 350 بقرعة الحج هذا العام في محافظة الفيوم اختيار 350 بقرعة الحج هذا العام في محافظة الفيوم

قرعة الحج في الفيوم

شهد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم واللواء الشافعي حسن مدير الأمن وقائع القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية بمحافظة الفيوم. والتي أجريت بالصالة الرياضية المغطاة بدمو بحضور اللواء احمد أبو الفتوح مساعد مدير الأمن وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية.

أشار مدير أمن الفيوم أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الداخلية هذا العام بلغ 7992 مواطن لإختيار 261 حاجاً من إجمالي حصة محافظة الفيوم ، تم تخصيص نسبة 10 % من بينهم لكبار السن بالإضافة إلى 61 حاجاً وحاجة مؤجلين من العام الماضي.

من جانبه، أعرب الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم عن سعادته وسط هذه الكوكبة من حجاج بيت الله الحرام الذين وقع عليهم الإختيار لأداء مناسك الحج هذا العام ، متمنياً التوفيق في الأعوام القادمة لمن لم يحالفه الحظ في قرعة هذا العام ، ومطالباً جميع الحجاج بأن يكونوا سفراء لمصر في الأراضي المقدسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا