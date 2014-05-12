اختيار 350 بقرعة الحج هذا العام في محافظة الفيوم

شهد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم واللواء الشافعي حسن مدير الأمن وقائع القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية بمحافظة الفيوم. والتي أجريت بالصالة الرياضية المغطاة بدمو بحضور اللواء احمد أبو الفتوح مساعد مدير الأمن وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية.

أشار مدير أمن الفيوم أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الداخلية هذا العام بلغ 7992 مواطن لإختيار 261 حاجاً من إجمالي حصة محافظة الفيوم ، تم تخصيص نسبة 10 % من بينهم لكبار السن بالإضافة إلى 61 حاجاً وحاجة مؤجلين من العام الماضي.

من جانبه، أعرب الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم عن سعادته وسط هذه الكوكبة من حجاج بيت الله الحرام الذين وقع عليهم الإختيار لأداء مناسك الحج هذا العام ، متمنياً التوفيق في الأعوام القادمة لمن لم يحالفه الحظ في قرعة هذا العام ، ومطالباً جميع الحجاج بأن يكونوا سفراء لمصر في الأراضي المقدسة.