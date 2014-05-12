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تعاون بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون و”بي.بي.سي – عربية” في مجال التبادل البرامجي

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تعاون بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون و”بي.بي.سي – عربية” في مجال التبادل البرامجي تعاون بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون و”بي.بي.سي – عربية” في مجال التبادل البرامجي

ماسبيرو

التقى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون اليوم بكل من طارق كفالة رئيس هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي – عربية”، وخالد عبد الله رئيس تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا، وذلك بهيئة الإذاعة البريطانية لبحث عدد من الموضوعات في مجال التبادل البرامجي وتبادل الخبرات.
> وتم الاتفاق، خلال اللقاء اليوم  الاثنين ، على إعادة بث بعض برامج “بي.بي.سي – عربية”، فيما مازالت هناك مباحثات حول التعاون مع (BBC Media Action).
> وكما تجرى إجراءات توقيع عقد بث برنامج المجلس الثقافي البريطاني (Selector) على موجة إذاعة البرنامج الأوروبي، وذلك فى إطار خطة اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتعاون مع الهيئات الإعلامية الكبرى المشهود لها.

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