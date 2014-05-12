التقى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون اليوم بكل من طارق كفالة رئيس هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي – عربية”، وخالد عبد الله رئيس تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا، وذلك بهيئة الإذاعة البريطانية لبحث عدد من الموضوعات في مجال التبادل البرامجي وتبادل الخبرات.
> وتم الاتفاق، خلال اللقاء اليوم الاثنين ، على إعادة بث بعض برامج “بي.بي.سي – عربية”، فيما مازالت هناك مباحثات حول التعاون مع (BBC Media Action).
> وكما تجرى إجراءات توقيع عقد بث برنامج المجلس الثقافي البريطاني (Selector) على موجة إذاعة البرنامج الأوروبي، وذلك فى إطار خطة اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتعاون مع الهيئات الإعلامية الكبرى المشهود لها.
تعاون بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون و”بي.بي.سي – عربية” في مجال التبادل البرامجي
التقى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون اليوم بكل من طارق كفالة رئيس هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي – عربية”، وخالد عبد الله رئيس تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا، وذلك بهيئة الإذاعة البريطانية لبحث عدد من الموضوعات في مجال التبادل البرامجي وتبادل الخبرات.