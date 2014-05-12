وزير الداخلية:ما يسمى بـ «الجيش المصري الحر» تحت رصد المخابرات العامة

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن ما يسمى بـ «الجيش المصري الحر» تحت رصد المخابرات العامة..موضحا أن الأوضاع في سوريا و ليبيا تنعكس على مصر سلبا، لافتا إلى أن الاتحاد الآوروبي مستمر في رفض دعم الشرطة المصرية.

وقال الوزير: أطمئن المصريين بأننا سنتجاوز المرحلة المقبلة بخير..وهناك خطة بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات بشكل أفضل مما كان عليه وقت الاستفتاء، و هناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة في المحافظات الحدودي، موضحا أنه تم القبض على صاحب ورشة خراطة قاد خلية إرهابية لإستهداف رجال الشرطة والجيش ، مؤكدا أن العناصر الإرهابية تلقت تدريبا على العنف أثناء حكم الإخوان.