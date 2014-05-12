أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية:ما يسمى بـ «الجيش المصري الحر» تحت رصد المخابرات العامة

Google+ Print
وزير الداخلية:ما يسمى بـ «الجيش المصري الحر» تحت رصد المخابرات العامة وزير الداخلية:ما يسمى بـ «الجيش المصري الحر» تحت رصد المخابرات العامة

وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن ما يسمى بـ «الجيش المصري الحر» تحت رصد المخابرات العامة..موضحا أن الأوضاع في سوريا و ليبيا تنعكس على سلبا، لافتا إلى أن الاتحاد الآوروبي مستمر في رفض دعم الشرطة المصرية.

وقال الوزير: أطمئن المصريين بأننا سنتجاوز المرحلة المقبلة بخير..وهناك خطة بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات بشكل أفضل مما كان عليه وقت الاستفتاء، و هناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة في المحافظات الحدودي، موضحا أنه تم القبض على صاحب ورشة خراطة قاد خلية إرهابية لإستهداف رجال الشرطة والجيش ، مؤكدا أن العناصر الإرهابية تلقت تدريبا على العنف أثناء حكم الإخوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج

«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج

سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني

سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم فى واشنطن بين الرئيس السيسى والملك عبدالله

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم فى واشنطن بين الرئيس السيسى والملك عبدالله