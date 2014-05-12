بالفيديو - تعرف على التغيير الثالث للزمالك في مباراة دجلة

من هو خليل حجي الذي قرر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك ضمه لقائمة مباراة وادي دجلة؟ السؤال الأبرز في أحاديث الزملكاوية منذ سماع الاسم لأول مرة.

المثير أن مشجعي الزمالك قد يجدون صاحب الـ15 عاما يشارك في المباراة، ولا يتوقف الأمر فقط على نيل شرف دخول قائمة الفريق لمباراة مصيرية في هذا السن.

كيف ذلك؟ ميدو نفسه أشاد بلاعبه في وقت سابق، مشيرا إلى أنه يراهن عليه في أن يصبح نجم الزمالك في المستقبل.

وأوضح ميدو أنه يحب في لاعبه اليافع جرأته وعدم خوفه من الانضمام للتدريبات في الفريق الأول واللعب مع نجوم الزمالك.

ولذلك قد يجد خليل الفرصة في المشاركة أمام وادي دجلة إذا تقدم الزمالك بفارق مريح من الأهداف.

ويلقب اللاعب بين زملائه في فريق الناشئين بالزمالك باسم "نيمار" نسبة إلى نجم برشلونة البرازيلي، بسبب الشبه الكبير بينهما في الشكل، وطريقة الأداء أيضا.

وعلى طريقة نيمار، يتميز خليل بالمهارة والسرعة بالإضافة إلى القدرة على التمرير في المساحات الضيقة.

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