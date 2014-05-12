"علماء مصر" تعلن رفضها مقترح "التعليم العالى" لاختيار القيادات الجامعية

أعلنت نقابة علماء مصر تحت التأسيس رفضها مقترح وزارة التعليم العالى بشأن اختيار القيادات الجامعية، وذلك بعد دراستها من مجلس النقابة .

وأبدت النقابة مقترحاتها لاختيار القيادات الجامعية، حيث رأت النقابة أن اختيار رئيس مجلس القسم يكون باختيار أقدم ثلاثة أساتذة لرفع أسمائهم إلى مصدر القرار لتعيين أحدهم رئيسا للقسم بشرط أن يكون عدد الأساتذة العاملين فى القسم أكثر من ثلاثة، فإن كانوا ثلاثة يتم تعيين أحدهم، وإن كانوا أقل من ثلاثة يصدر قرار تعيين أحدهم لمدة سنة .

أما بالنسبة لاختيار عميد الكلية فرات النقابة أن يقوم مجلس الكلية بكامل هيئته باختيار ثلاثة أساتذة لرفع أسمائهم إلى مصدر القرار لتعيين أحدهم، لافتة إلى أن مجلس الكلية بكامل هيئته ممثلا لأساتذة الكلية والأساتذة المساعدين والمدرسين وخمسة أعضاء آخرين .

وبشأن اختيار رئيس الجامعة اقترحت النقابة أن يتم تقسيم الجمهورية إلى أربعة مناطق جغرافية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل أربع لجان لتتكون كل لجنة من خمسة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة فى مجالات التعليم والإدارة.

وأوضحت النقابة أنه عند اختيار رئيس الجامعة يضم إلى اللجنة عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية فيكون المجموع سبعة أعضاء، على أن تتولى هذه اللجنة تلقى طلبات الترشيح والمفاضلة بين المتقدمين واختيار أفضل ثلاثة لرفع أسمائهم إلى مصدر القرار لتعيين أحدهم .

ووضعت النقابة عدد من القواعد لاختيار القيادات الجامعية تتمثل فى وضع آلية لتقييم الأداء سنويا لكل القيادات الجامعية، وذلك بتصميم بطاقة تقييم تشتمل على العناصر الأساسية للعمل القيادى، فضلا عن معايير محددة للمتقدمين للترشح لكل موقع مثل معايير التميز العلمى والثقافى، والكفاءة.

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