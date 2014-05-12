وزير الزراعة يتفقد حديقة الأورمان بالجيزة ويتابع أعمال تطويرها

قام الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لحديقة الأورمان بالجيزة، للوقوف على استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الحديقة، حيث كلف الوزير القائمين على أعمال التطوير بالتنسيق مع محافظة الجيزة، من الانتهاء من تركيب شبكات الرى والمسطح الأخضر، والمبنى الإدارى والحمامات والكهرباء، وذلك بعد زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للحديقة وتكليف وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة بالانتهاء من عمليات تطوير الحديقة.

وقال وزير الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تطوير حديقة الأورمان لازال جارياً، وأنه سيتم إدخال نظام رى حديث للمسطحات الخضراء، بطريقة علمية وسليمة للحفاظ على الجمال الفريد والذى تتميز به الحديقة، لأنها بداية الطريق لإحياء المتنزهات الطبيعية فى مصر، مشيراً إلى أن حديقة الأورمان هى حديقة نباتية فى الأساس يجب الحفاظ عليها وعلى الأشجار الموجودة بها، وأنه سيتم إضافة عدد من الأشجار لوصف الحياة النباتية بها، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات للأشجار الموجودة بالحديقة تشمل تاريخ زراعة هذه الأشجار والأنواع النادرة .

وأكد أبو حديد، أن معرض الزهور هذا العام سوف يكون الأخير بحديقة الأورمان على أن يتم إقامته بالمتحف الزراعى من العام القادم، وذلك للحفاظ على الحديقة، مؤكدا أن أشجار الحديقة تعد ثروة كبيرة لمصر، وأنه يجب أن تكون معروفة بالاسم العلمى والعربى والإنجليزى، وذلك لإفادة الباحثين وزوار الحديقة فيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات عامة للحدائق والمتنزهات النباتية فى مصر، وذلك لعمل إكثار للأنواع النادرة والحفاظ عليها .