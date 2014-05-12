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وزير العدل: القضاء المصرى يعمل فى ظروف استثنائية

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قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن القضاء المصرى يعمل فى ظروف استثنائية تعيشها ، ورغم ذلك يتعامل بإجراءاته العادية فى اأمحكام الصادرة.

وأضاف عثمان، فى مؤتمر عقد بالإسماعيلية، عقب افتتاح مبانى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، "الظروف الحالية لو وجدت فى دولة أخرى لاستوجبت تطبيق قوانين استثنائية للأحكام، ولكننا نعمل فى إجراءات عادية تكفل الضمانات لحقوق المتهمين".

وقال، "المبدأ أن لا نعلق على أحكام القضاء، لأن من يعلق لا يدرك طبيعة الحكم، ولا يفرق بين إجراء عادى قبل النطق بالحكم النهائى".

وأضاف، "لا يجوز التعليق على أحكام القضاء بالطريقة التى ظهرت فى داخل مصر وخارجها"، والقضاء المصرى تعرض لانتقادات بسبب أحكام بإحالة أكثر من ألف شخص من جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتى الجمهورية للبت فى قرار إعدامهم فى قضيتين مختلفتين خلال الشهر الماضى.

وافتتح وزير العدل مبانى محكمة الإسماعيلية الابتدائية ومقر الشهر العقارى، بعد إعادة ترميمه، بعدما تعرض للحرق والنهب من متظاهرين غاضبين فى أغسطس الماضى فى أحداث ما بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وتكلف ترميم المجمع سبعة ملاين جنيه ونصف مليون جنيه، فى فترة تسعة أشهر، وقال أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، إن الفترة المستهدفة لإنهاء الترميم كانت ستة أشهر.

وقال نير عثمان وزير العدل، "إن ما حدث فى ترميم مجمع محاكم الإسماعيلية يؤكد قدرة المصريين على تحقيق ما يرغبون فيه، ومهما أساءت أيدى العدوان فنحن قادرون على أن نعيد الأمور على ما كانت عليه".

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن إعادة العمل بصرح قضائى، مثل محكمة الإسماعيلية، يتطلب تطبيق العدل بالحكم العادل على جرائم جماعة الإخوان.

وأضاف عاشور، "إعمار المحاكم بتطبيق العدل بها ونطمح لإقرار المحاكم العدالة ضد من حرق المحكمة".

وقال المستشار مجدى دميان، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، إن تصريحات وزير العدل للدول الخارجية تؤكد هيبة القضاء المصرى، ولا يجوز للتعليق على أحكام القضاء.

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