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البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء وأبوسيفين بالشارقة بالإمارات

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البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء وأبوسيفين بالشارقة بالإمارات

البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء وأبوسيفين بالشارقة بالإمارات

قام قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم بتدشين كنيسة السيده العذراء و الشهيد ابي سفين الشارقه باﻻمارات كما قام ايضا بعماد ثلاثة اطفال بكنيسة الشارقه و قام بالقاء عظة القداس جاء فيها: الله يدبر امور حياتنا … مبارك الرب الهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا ﻻن اله خلاصنا ،إننا نبارك الرب في كل… يوما فيوما .. الله يهتم بنا كل يوم … الله يدبر حياتنا …يرسم خطه لحياتك إن كلمه يهيئ ﻻ تقال في اللغه العربيه اﻻ علي عروس تجهز يوم زفافها فلا تنسي شئ
> وأضاف فى كلمته “كذلك الرب يهيئ لك الطريق حتي وان كان هناك اﻻم اﻻ ان الرب هيئها للخير
> مثل ما حدث للثلاث فتيه هيأ اﻻتون مثل الندى البارد  يهيئ طريقنا ﻻنه اله خلاصنا فهو يهيئ الطريق لنتمتع بخلاصه”

 

البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء وأبوسيفين بالشارقة بالإمارات

البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء وأبوسيفين بالشارقة بالإمارات

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البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء وأبوسيفين بالشارقة بالإمارات

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