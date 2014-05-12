البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء وأبوسيفين بالشارقة بالإمارات

قام قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم بتدشين كنيسة السيده العذراء و الشهيد ابي سفين الشارقه باﻻمارات كما قام ايضا بعماد ثلاثة اطفال بكنيسة الشارقه و قام بالقاء عظة القداس جاء فيها: الله يدبر امور حياتنا … مبارك الرب الهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا ﻻن اله خلاصنا ،إننا نبارك الرب في كل… يوما فيوما .. الله يهتم بنا كل يوم … الله يدبر حياتنا …يرسم خطه لحياتك إن كلمه يهيئ ﻻ تقال في اللغه العربيه اﻻ علي عروس تجهز يوم زفافها فلا تنسي شئ

> وأضاف فى كلمته “كذلك الرب يهيئ لك الطريق حتي وان كان هناك اﻻم اﻻ ان الرب هيئها للخير

> مثل ما حدث للثلاث فتيه هيأ اﻻتون مثل الندى البارد يهيئ طريقنا ﻻنه اله خلاصنا فهو يهيئ الطريق لنتمتع بخلاصه”