تقرير - منتدب شيكابالا قريب من مغادرة لشبونة من أجل موناكو

اقترب ليوناردو جارديم المدير الفني لسبورتنج لشبونة من الرحيل عن النادي البرتغالي والانتقال إلي تدريب نادي موناكو الفرنسي.

وحل استوريل البرتغالي ضيفا علي لشبونة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري البرتغالي في لقاء شهد مشاركة المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" لأول مرة بقميص سبورتنج في مباراة رسمية منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي قادما من الزمالك.

وحل شيكابالا كبديل في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، وظهرت الثقة في لمسات شيكابالا، وسط تفاعل جماهير لشبونة.

وحسبما أكد راديو "TSF البرتغالي" فأن جارديم بات قريبا جدا من مغادرة لشبونة، بعد تقديم موناكو عرضا قويا يفوق راتبه في النادي البرتغالي، من أجل الظفر به لقيادة الفريق.

وكان جارديم هو صاحب قرار التعاقد مع شيكابالا في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وانهي سبورتنج الدوري في المركز الثاني برصيد 67 نقطة خلف البطل بنفيكا، لينجح في التأهل مباشرا إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبحث موناكو عن بديل لكلاوديو رانييري المدير الفني للإيطالي الذي بات قريبا من مغادرة النادي.