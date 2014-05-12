راموس: ريال مدريد أضاع الليجا بطريقة سيئة

أ ش أ - أعرب نجم دفاع فريق ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس عن شعوره بالإحباط لإخفاق الفريق في تحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم رغم أنه سنحت له فرصة فريدة لتحقيق الفوز باللقب لكنه أهدرها.

وكان ريال مدريد قد مني بالهزيمة الليلة الماضية 2-0 أمام سيلتا فيجو لتتبخر أماله في الفوز بلقب الليجا الذي أصبح معلقا على نتيجة المباراة التي ستجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد متصدر جدول الترتيب وبرشلونه الوصيف ، نهاية الأسبوع فى لقاء يستضيفه استاد كامب نو معقل الفريق الكتالوني .

وقال راموس فى تصريحات للموقع الرسمى للنادي الملكي اليوم "بعد موسم رائع على مدار المسابقة لم يتمكن الفريق من الفوز باللقب وتركنا الليجا تضيع من بين أيدينا بطريقة سيئة".

وأضاف "أنت تذهب لمنزل وأنت تشعر بالحزن والإحباط لإضاعة مثل هذه الفرصة الفريدة للفوز باللقب .. لقد بذلنا قصارى جهدنا في الملعب وحاولنا اللعب بأفضل صورة ممكنة".

وفي النهاية، أكد راموس أنه يتعين على جميع عناصر الفريق أن تركز على المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي أمام جاره أتلتيكو مدريد في اللقاء الذي يقام في مدينة لشبونه البرتغالية يوم 24 مايو لتحقيق الفوز باللقب الأوروبي العاشر في تاريخ النادي الملكي.