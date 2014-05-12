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وزير الدفاع يتفقد أحدث منظومات التأمين الفني والاصلاح لإحدي الورش الرئيسية بالجيش

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وزير الدفاع يتفقد أحدث منظومات التأمين الفني والاصلاح لإحدي الورش الرئيسية بالجيش وزير الدفاع يتفقد أحدث منظومات التأمين الفني والاصلاح لإحدي الورش الرئيسية بالجيش

صدقي صبحي

تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احدي الورش الرئيسية التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة ، وتفقد معرضاً لامكانات وقدرات الورش في استخدام احدث اساليب للتأمين الفني والحفاظ على الصلاحية الفنية العالية لكافة اسلحة ومعدات القوات المسلحة .
> وقام القائد العام بالمرور على الاقسام المختلفة بالورش التي تم تطويرها وفقا لاحدث النظم التكنولوجية في مجالات الصيانة والاصلاح والمعايرة واختبارات الأداء الصحيح ، ونظم المقلدات والمعدات التي تم تطويرها وتحديثها لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة القتالية .
> وأشاد القائد العام بالمستوي المتميز للكوادر الفنية لتحقيق منظومة متكاملة للتامين الفنى بدقة وكفاءة وفى أزمنة قياسية ، وطالبهم بالعمل علي تنمية المهارات العلمية والهندسية لدعم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة وفقا لاحدث نظم الجودة العالمية .
> وعقد القائد العام للقوات المسلحة لقاءا مع الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم ، مؤكدا علي ان القوات المسلحة حريصة على المضي قدما في تطوير امكاناتها وقدراتها الفنية والقتالية وفقا لاحدث النظم العالمية ، والعمل علي بناء واعداد اجيال من الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن وصون مقدساته .
> وأثني علي الجهد الذي يبذله رجال الاسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للاسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق فى نظم التسليح العالمية ، ودورهم في تطوير الاداء للعديد من الاسلحة والمعدات وتحقيق اقصي استفادة منها وصولا لاعلي مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .
> - وطالب رجال الاسلحة والذخيرة بمواصلة التدريب والبحث والاطلاع والمعرفة فى كافة التخصصات مع التمسك بالقيم والثوابت الاصيلة للعسكرية المصرية التي تحفظ لها قوتها وقدرتها واستعدادها الدائم للعمل والعطاء من اجل .. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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