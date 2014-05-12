وفد من رئاسة الوزراء والتنمية المحلية يزورون السويس تمهيداً لزيارة "محلب"

قام وفد من رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة محافظة السويس، صباح اليوم الاثنين، وعقد لقاء مع مسئولى المحافظة وتفقد الأماكن التى سوف يقوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، ويرافقه 4 وزراء بزيارتها غدا الثلاثاء.

واطلع الوفد المكون من "اللواء محسن عبد العليم والدكتورة سمية محمد العربى وهناء محمد صالح" على ميزانية وخطة محافظة السويس لعام "2013 –2014. "

يذكر أن جميع الأجهزة الأمنية والإدارية بالسويس رفعت درجة الاستعداد والطوارئ، تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء غدا، والتى ستستمر قرابة الساعتين، وعقب ذلك سوف يغادر إلى محافظة جنوب سيناء.

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