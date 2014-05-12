أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفد من رئاسة الوزراء والتنمية المحلية يزورون السويس تمهيداً لزيارة "محلب"

Google+ Print
وفد من رئاسة الوزراء والتنمية المحلية يزورون السويس تمهيداً لزيارة "محلب" وفد من رئاسة الوزراء والتنمية المحلية يزورون السويس تمهيداً لزيارة "محلب"

قام وفد من رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة محافظة السويس، صباح اليوم الاثنين، وعقد لقاء مع مسئولى المحافظة وتفقد الأماكن التى سوف يقوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس ، ويرافقه 4 وزراء بزيارتها غدا الثلاثاء.

واطلع الوفد المكون من "اللواء محسن عبد العليم والدكتورة سمية محمد العربى وهناء محمد صالح" على ميزانية وخطة محافظة السويس لعام "2013 –2014. "

يذكر أن جميع الأجهزة الأمنية والإدارية بالسويس رفعت درجة الاستعداد والطوارئ، تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء غدا، والتى ستستمر قرابة الساعتين، وعقب ذلك سوف يغادر إلى محافظة جنوب سيناء.

موضوعات متعلقة :

طوارئ بالسويس وحملات نظافة موسعة استعدادا لزيارة رئيس مجلس الوزراء

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي