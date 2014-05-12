جامعة عين شمس: رصد 341 حالة غش منذ بدء الامتحانات وحتى الآن

قال الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن عدد حالات الغش وصلت لـ341 حالة، وذلك منذ بدء أعمال الامتحانات وحتى الآن، وتم رصدها بكليات التجارة والآداب والحقوق والتربية والبنات والألسن، وامتحانات طلاب التعليم المفتوح.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد حالات الغش بكلية الآداب بلغت 34 حالة، والحقوق 188 حالة، والتجارة 113حالة، والتربية ثلاث حالات، والبنات حالة غش واحدة، والألسن حالتين.

وأوضح الطوخى أن أعمال الامتحانات منتظمة بكافة الكليات وتسير بشكل طبيعى ولم يتم رصد أى مخالفات أو شكاوى من الطلاب.