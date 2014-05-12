دار الأوبرا تشترط سداد 16 ألف جنيه لاستضافة حفل السد العالى

رفضت إدارة المسرح الصغير بالأوبرا استضافة ورعاية حفل مرور 50 عاما على تحويل مجرى نهر النيل وإقامة السد العالى، إلا بعد الحصول على مبلغ مالى وقدره 16 ألف جنيه.

وقال شريف جاد، رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفالية ورئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية لـ"اليوم السابع"، إن الحفل يقام تحت رعاية رئاسة الجمهورية، ومع ذلك ترفض الأوبرا حتى الآن إعطاء الموافقة على إقامة الحفل الثقافى المقرر يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح جاد أن هذا الرفض سيؤدى إلى كارثة حقيقية، خاصة بعد وصول الوفد الروسى المشارك فى الاحتفالية، والذى يضم عددا من الخبراء السوفييت ممن شاركوا فى أنشاء السد، وحضروا إلى القاهرة للمشاركة فى الاحتفالية.