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رئيس مجلس إدارة "الأهرام": السد العالى أعظم بنية تحتية فى العالم

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رئيس مجلس إدارة "الأهرام": السد العالى أعظم بنية تحتية فى العالم رئيس مجلس إدارة "الأهرام": السد العالى أعظم بنية تحتية فى العالم

قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن السد العالى تم اختياره كأعظم مشروع بنية أساسية فى العالم فى القرن العشرين، عام 1999 خلال أكبر معرض تجارى فى محاولة للوصول لشركات الهندسة العالمية، مؤكداً أن المبرر الأساسى لاختياره لأنه غير مصير شعب بأكمله من دولة خاضعة للنهر لدولة متحكمة فيه من أجل التوسع الزراعى وتوليد الكهرباء.

وأضاف النجار، أن آثار السد الإيجابية كبيرة جداً، ومصر استطاعت أن تسترد تكاليفه فى أول عامين من إنشائه، مؤكداً أن إنشاءه يترجم الكفاح المصرى العظيم ونضال أحرار العالم مع ، لبناء المشروع العظيم كشاهد لتضامن الشعوب من أجل بناء المستقبل.

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: وفى النهاية كان السد متوافقا مع القانون الدولى، لأن مصر لم تتصرف فى المياه والتى تذهب للبحر ولا تذهب لأحد، بل أنقذ 19 مليار متر مكعب صافى من المياه ولم نؤثر فى أحد لأننا دولة المصب، ينبغى أن تؤخذ موافقة نهائية حال إنشاء دول المنبع لأى سدود من دول المصب، لأنه يؤثر بشكل كبير عليها، ومصر لم تجور على حقوق أحد.

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مصر 365

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