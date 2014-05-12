ننشر قائمة أسماء مشايخ الطرق الصوفية المتقدمين لانتخابات المجلس الأعلى

حصل "اليوم السابع" على قائمة بأسماء 21 شيخ طريقة صوفية من أصل 74 شيخا تقدموا لانتخابات مجلس الطرق الصوفية، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بمسجد الحسين، والتى ستجرى على 10 مقاعد، والمشايخ المتقدمون للانتخابات، هم الشيخ عبد الرحيم محمد العزازى، شيخ الطريقة العزازية، والشيخ سعيد حسن الشناوى، شيخ الطريقة الشناوية، والشيخ طارق يس الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية، والشيخ مالك علوان، شيخ الطريقة العلوانية، والشيخ محمد على عاشور، شيخ الطريقة البرهانية، والشيخ مختار على محمد، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية.

والشيخ محمد بهجت الخضيرى، شيخ الطريقة الخضيرية الخلوتية، والشيخ أحمد حامد فضل، شيخ الطريقة البيومية، والشيخ السيد محمد الميرغنى، شيخ الطريقة الميرغنية الختمية، والشيخ محمد عصام زكى إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، والشيخ سالم جابر حسين الجازولى، شيخ الطريقة الجازولية، والشيخ محمود محمود أبو الفيض المنوفى، شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، والشيخ عبد الباقى الحبيبى، شيخ الطريقة الحبيبية.

والشيخ مصطفى محمد أبو الفتوح القاوقجى، شيخ الطريقة القاوقجية الشاذلية، والشيخ حسن أحمد كمال سلامة الراضى، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية، والشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبى، شيخ الطريقة الشرنوبية، والشيخ مصطفى محمد الطاهر الصافى، شيخ الطريقة الهاشمية المدنية، والشيخ عيسى عبد الرحيم محمد الحسينى الجوهرى، شيخ الطريقة الجوهرية الشاذلية، والشيخ محمد السيد محمد أبو الوفا الغنيمى التفتازانى، شيخ الطريقة الغنيمية الخلوتية، والشيخ أحمد الصاوى، شيخ الطريقة الصاوية، والشيخ محمد عبد الخالق مصطفى الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية.