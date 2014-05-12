7 علامات تدفعك للشك بوجود حمل

الحمل الذي قد يكون خبراً ساراً للكثيرات قد يكون خبراً غير متوقع ومرغوب في حالات أخرى، فقد يختلف التأثير، إلا أن عنصر المفاجأة واحد، ورغم ذلك تبقى مؤشرات الحمل لغزاً يؤرق العديد من النساء، حيث لا يعتبر انقطاع الدورة الشهرية المؤشر الوحيد على حدوث الحمل، فهناك العديد من المؤشرات والعلامات التي قد تنبؤكِ بحدوث الإخصاب.

الطبيبة النسائية فاطمة أبو زهرة تخبرنا عن أهم مؤشرات وعلامات الحمل في السطور التالية:

1. الشعور بالغثيان

يبدأ الغثيان غالباً بعد بضعة أسابيع من حدوث الإخصاب، ويحدث في معظم الأحيان صباحاً، وقد تتطور حالته لدى البعض فيكون طوال اليوم أو صباحاً ومساء.

2. الميل لأكلات دون سواها

قد تظهر هذه العلامة على شكل رغبة لدى المرأة في تناول الطعام أو أصناف معينة منه فيما يعرف بـ"الوحام"، أو نفور من الطعام إجمالاً وعدم التلذذ به أو بأصناف محددة منه.

3. تغير لون المنطقة المحيطة بحلمة الثدي

يعتبر تغير لون المنطقة المحيطة بحلمة الثدي وتحولها للون القاتم من علامات نجاح عملية الإخصاب، إلا أنها قد تكون أيضاً بسبب خلل هرموني لا علاقة له بالحمل أو أنه من بقايا آثار حمل سابق.

4. الإسهال والتبوّل المتكرر وآلام في القدم والأسنان

عندما يُغرس الجنين ويبدأ إفراز هرمونات الحمل "hCG" نجد أن الحامل تكثر من دخول الحمام، وعندما تصاب بالإسهال المتكرر، فالأمر يوجب التنبه وملاحظة باقي العلامات أو زيارة الطبيبة وإجراء الفحوصات، كذلك قد تصاب المرأة الحامل بآلام في القدم والأسنان.

5. الرغبة في النوم والشعور بالإرهاق الدائم

يعتبر الشعور بالتعب والإرهاق من أقل جهد مبذول من العلامات الدالة على بداية الحمل، فارتفاع مستويات هرمون "البروجيستيرون" الناتج عن الحمل يشعر المرأة بالإرهاق والإعياء السريع، وإن كان ليس بالدليل القاطع.

6. نزول قطرات من الدم أو حدوث تقلصات نتيجة انغراس وثبات البويضة المخصبة

وهذه العلامة قد تحدث بعد مرور ثلاثة أيام تقريباً على الإباضة، وقد ينزل بعض الدم على هيئة بقع خفيفة زهرية أو بنية اللون إلى جانب بعض التقلصات، وذلك بسبب انغراس البويضة في بطانة الرحم الداخلية، وقد يحدث نزول بعض الدم أيضاً في موعد الدورة الشهرية.

7. طراوة وانتفاخ في الثدي

قد يصبح الثديان طريين كما هو الحال قبيل مجيء الدورة الشهرية، وقد يزداد حجم الثدي في الحمل الأول مع ظهور خطوط زرقاء على الجلد والشعور ببعض الألم وتغير لون الحلمة بحيث تميل إلى اللون البني.