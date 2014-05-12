بالصور .. اجتماع لمناقشة استعدادات مطار سوهاج الدولي للعمل على مدار 24 ساعة‎

عقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اجتماعا بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة لمناقشة إستعدادات مطار سوهاج الدولي للعمل علي مدار 24 ساعة نهارا وليلا بعد أن كان نهارا فقط لتغطية فترة تطوير مطار اسيوط الدولي والتي تستمر لمدة عام بدءا من اول يونيو القادم ، وحضر الاجتماع المهندس شعبان قنديل سكرتير عام مساعد المحافظة و اللواء طاهر بسيوني مدير مطار سوهاج الدولي واللواء أشرف شوقي مساعد مدير أمن سوهاج وا مدير امن المواني و رؤساء الوحدات المحلية للمنشاة وجرجا وسوهاج.

وقد ناقش الاجتماع حاجة المطار لتلبية متطلبات المرحلة القادمة نظرا لعمله نهارا وليلا بعد ان كان يعمل نهارا فقط وتركزت تلك المتطلبات في حاجة المطار إلي سيارتين اسعاف بصفة دائمة داخل المطار وكذلك مراجعة واستكمال الاضاءة بطريق سوهاج المطار وجرجا المطار وصيانة طريق جرجا وتركيب لوحات مرورية ارشادية جديدة وتجديد القديمة وتوفير سيارات لنقل المسافرين من وإلي المطار بنواحي المحافظة وكذلك من والي المطار والمحافظات المجاورة الآخري ، بالإضافة إلي توفير خدمات مرورية وأمنية ليلا مع عمل تكثيف أمني علي الطريق.

وأكد المحافظ علي ضرورة قيام التخطيط والكهرباء والوحدات المحلية باستعجال دراسة وتركيب أعمدة كهربائية علي طول 6كم علي طريق مدينة المنشاة المطار والبدء في التنفيذ الفوري لها ، لافتا إلي قيام مندوب اليوم للسفر والتواصل مع شركة غبور لتوفير وتأجير الاتوبيسات اللازمة لنقل المسافرين علي خطوط المطار المختلفة.

كما كلف رئيس مركز ومدينة سوهاج بمراجعة الطريق بداية من بنزينة العمدة حتي قرية الكوامل بحري من حيث الإنارة والنظافة وترميم الطريق والتأكيد علي هيئة الطرق والكباري بسوهاج ومركز ومدينة جرجا بمتابعة الطرق التابعة لها من حيث الإنارة أيضا اوالنظافة واللواحات الاسترشادية ، وتزويد نقطة الكمية علي الطريق الصحراوي الغربي بنقطة الاسعاف وتكليف عدد 2 سيارة اسعاف مجهزة بالمطار.

بالإضافة إلي تكليف إدارة المرور بمراجعة كافة السيارات المحملة بالمواد المحجرية لتغطيتها بالمشمع طبقا لقوانين المرور ،و تكليف رئاسة مركز ومدينة سوهاج بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بسوهاج لتركيب الاسلاك الهوائية لعدد 30 عمود.