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الدفاع في محاكمة القرن يؤكد قيام القاعدة بإرتكاب حادث كنيسة القديسيين

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الدفاع في محاكمة القرن يؤكد قيام القاعدة بإرتكاب حادث كنيسة القديسيين الدفاع في محاكمة القرن يؤكد قيام القاعدة بإرتكاب حادث كنيسة القديسيين

محاكمة القرن

أشار دفاع  المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز أمن الدولة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة خلال مرافعته في محاكمة القرن .. الي ان الداخلية والامن كانوا يعلمون بان هناك مخطط من القاعدة لضرب احد الاماكن الهامة فى ولم يتم تحديدها واتخذت الداخلية وقتها استعدادات امنية مكثفة والتى عرف فيما بعد بانها ضرب “كنيسة القديسيين”.

موضحا بانه انتشرت شائعات فيما بعد بان حبيب العادلى وامن الدولة هم من خططوا لضرب كنيسة القديسيين لبث اجواء الطائفية فى مصر وتفجير الاوضاع فى الداخل من خلال استهداف الجانب المسلم والمسيحى بعمليات مماثلة يتم تمثيلها على انها ردود فعل من الاقباط والمسلمين ليشعلوا فتيل الفتنة بالبلاد.

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