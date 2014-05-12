محافظ المنيا يقوم بتوزيع 1635 فدان بقرية تونة الجبل الجديدة

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بتوزيع 1635 فدان بقرية تونة الجبل الجديدة بالظهير الصحراوي على 438 من شباب الخريجين بواقع 3 أفدنة زراعية لكل شاب إضافة إلى مساحات لإقامة منازل وطرق داخلية بالقرية.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بديوان عام المحافظة حيث تم إجراء القرعة العلنية على المستحقين بحضور اللواء أسامة ضيف السكرتير العام وعبد الناصر الدمياطي السكرتير العام المساعد .

أكد المحافظ انه تم وضع خطة جديدة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمستفيدين بقري الظهير الصحراوي والتغلب على المعوقات التى كانت تواجه المستفيدين فى تلك القرى خلال الفترة الماضية من خلال تطبيق فكرة إنشاء جمعية تعاونية تضم كافة المستفيدين بالقرية يتم انتخاب مجلس إدارة لها للمشاركة والاستفادة من كافة الخدمات الموجودة بالتساوي بين الجميع ومناقشة كافة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها فوراً كذلك تسويق المنتجات التي يتم زراعتها بالقرية.

وطالب المحافظ من وكلاء وزاراة الزراعة والتضامن الاجتماعي ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بضرورة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء الجمعية بما يحقق الصالح العام .

وأوضح المحافظ، أنه سيتم بحث مدى وجود مساحات يمكن منحها للشباب لإقامة منازل عليها طبقا للرفع المساحي داخل القرية كذلك دراسة إقامة آبار جديدة للمياه الجوفية أو أحواض لرفع المياه اللازمة للمزارعين والمنازل الموجودة بالقرية .

وقد تم تشكيل لجنة بمعرفة الوحدات المحلية لفحص أوراق المتقدمين من الشباب وتم مراجعتها من قبل المحافظة للتأكد من توافر الشروط اللازمة للمستحقين لضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص .

جدير بالذكر انه تم خلال الفترة الماضية دفع العمل لتوزيع الأراضي بقرية تونة الجبل على المستحقين وتضم القرية سبل المعيشة المختلفة من وسائل خدمات مختلفة .