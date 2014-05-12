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مقتل وإصابة 39 من تنظيم داعش في اشتباكات شرقي الفلوجة بالعراق

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مقتل وإصابة 39 من تنظيم داعش في اشتباكات شرقي الفلوجة بالعراق مقتل وإصابة 39 من تنظيم داعش في اشتباكات شرقي الفلوجة بالعراق

ارشيفية

 أفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار بالعراق اليوم الإثنين بأن 39 عنصرا من تنظيم داعش سقطوا بين قتيل وجريح خلال اشتباكات جرت مع قوة عسكرية شرقي مدبنة الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوة من فرقة التدخل السريع الاولى بالجيش العراقي وعناصر من تنظيم داعش قرب جسر الموظفين شرقي الفلوجة مما أسفر عن مقتل 19 عنصرا من التنظيم وإصابة 20 آخرين بجروح.

وأضاف المصدر العراقي – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه – أن تلك الاشتباكات أسفرت أيضا عن تدمير ست عجلات تابعة لتنظيم “داعش” .. مشيرا إلى أن القوات الأمنية ماضية في تحرير جميع مناطق المدينة من سطوة مسلحي داعش.

من جانبه، أعلن قائد عمليات الأنبار الفريق الركن رشيد فليح اليوم، عن انهيار تنظيم “داعش” في الفلوجة بعد سيطرة الجيش على عدة مناطق محيطة بالمدينة.

وقال فليح إن تنظيم داعش انهارت صفوفه ودمرت معنوياته جراء الضربات الاستباقية للقوات الأمنية من الجيش والشرطة التي تنفذها في محيط الفلوجة لتطهير تلك المناطق من الإرهاب.

وأضاف أن تنظيم داعش فقد السيطرة وأصبح يعتمد الهجمات الضعيفة والمكشوفة ويحاول عناصره الهرب من الفلوجة التي أغلقت منافذها، وتم حصار الإرهاب فيها حتى يتم تطهيرها بالكامل خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع فليح أن القوات الأمنية تمتلك خبرة وخطط عسكرية ناجحة نفذت في تطهير الرمادي وتم تطويرها لتحرير الفلوجة من تنظيم ” داعش ” الذي انكسر واوشك على الهلاك قريبا.

وأكد قائد عمليات الأنبار أن عمليات تطهير الفلوجة تمت في السيطرة على مناطق الفلاحات والحلابسة والبو علوان غربي الفلوجة، ومنطقة النعيمية وناحية العامرية جنوبا، ومنطقة السجر شمالا، والتحرك مستمر نحو سدة الفلوجة ومركز المدينة والمناطق الأخرى.

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد عمليات عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها مختلف قطاعات القوات الأمنية وبمساندة العشائر لملاحقة ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام ” داعش ” .

أ ش أ

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