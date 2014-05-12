محافظ القاهرة يتابع إزالة العقارات المخالفة بالقبة أمام القصر الجمهورى

يتفقد الآن الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، واللواء أحمد ضيف صقر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إزالة العقارات المخالفة المقامة على أراضى الدولة أمام القصر الجمهورى، بحى حدائق القبة، والتى وصل عدد العقارات بهذه المنطقة إلى ثلاث عقارات مقامة على أراضى التنظيم .

ويتابع السعيد الآن عملية إزالة العقار المكون من 15 طابقا باستخدام الأدوات والأجهزة الحديثة التى تقوم على تقطيع الأجزاء الخرسانية الثقيلة، من طابق تلو الآخر، ووضعها عبر سيارات النظافة التابعة للحى.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط المنطقة للعمل على منع سير المواطنين والسيارات خوفا من حدوث كارثة بالمنطقة.

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