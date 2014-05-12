نيكول كيدمان ترتدي أجمل مجوهرات Grace Kelly

ترتبط دار المجوهرات الشهيرة "Cartier" بعلاقة وطيدة امتدت على مدى سنوات شهرتها مع أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي، والتي شوهدت بقطع مجوهرات خالدة من بينها عقد ماسي مميز مكون من ثلاث طبقات من الألماس ارتدته في عام 1953، وتاج ماسي رائع يمكن ارتداؤه كعقد ساحر تألقت به في عام 1955، ولا يمكن أن ننسى البروشات المرحة التي اختارتها غريس كيلي بشكل كلب بودل ودجاجة صغيرة ، بالإضافة إلى خاتم خطوبتها الماسي المميز.

كانت دار "Cartier" الخيار الأول لصانعي فيلم "Princess Grace" عندما أرادوا تكرار إطلالات الأميرة غريس ببطلة الفيلم الممثلة نيكول كيدمان، فقد قررت الدار إعادة صنع عدد من مجوهرات الأميرة الراحلة، ومن بينها التاج المميز والعقد الماسي ذو الثلاث طبقات، وقد نجح صانعو الفيلم في إظهار الممثلة نيكول كيدمان بإطلالة الأميرة كما يظهر في الصور أعلاه، وبذلك أعيدت للذاكرة أناقتها وإطلالاتها الخالدة.

شاهدي معنا كيف ظهرت الممثلة نيكول كيدمان بمجوهرات غريس كيلي المميزة في الفيلم المنتظر "Princess Grace".

