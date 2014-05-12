Cruciani C تقدّم حقائبها الجلدية الفاخرة

قدّمت "كروتشياني سي" Cruciani C مجموعة جديدة من الحقائب الجلدية الفاخرة، بتصاميم عصرية ومبتكرة، مصنوعة من أفخر أنواع الجلود الطبيعية، مثل جلد التمساح وجلد النعام. وللحقائب ثلاثة أحجام مختلفة، هي: الكبير Queen size، المتوسطSize Princess ، والصغير Royal Baby Size، لتجد كلّ سيّدة مقاس الحقيبة المثاليّ لها. وقد تنوّعت ألوان تلك الحقائب، فثمة اللون البني، والأخضر، والبرتقالي، والأحمر، والأزرق، والفوشيا، والزهري، بالإضافة إلى البيج والأسود. أمّا اكسسوار الحقائب فكان، على نفس المقدار من الفخامة، عبارة عن سلاسل مطليّة بالذهب، بالإضافة إلى شعار الماركة أيضاً الذي زيّن الحقائب، عبر اتخاذه شكل القلب، دليلاً على حبّ الدار للفخامة والرُقيْ اللذين ميّزا منتجات Cruciani C.

شاهدي مجموعة الحقائب الجديدة الرائعة، وأخبرينا رأيك فيها.