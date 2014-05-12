أخبار عاجلة

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Cruciani C تقدّم حقائبها الجلدية الفاخرة

Google+ Print
Cruciani C تقدّم حقائبها الجلدية الفاخرة Cruciani C تقدّم حقائبها الجلدية الفاخرة

الإثنين 12-05-2014 14:56

قدّمت "كروتشياني سي" Cruciani C مجموعة جديدة من الحقائب الجلدية الفاخرة، بتصاميم عصرية ومبتكرة، مصنوعة من أفخر أنواع الجلود الطبيعية، مثل جلد التمساح وجلد النعام. وللحقائب ثلاثة أحجام مختلفة، هي: الكبير Queen size، المتوسطSize Princess ، والصغير Royal Baby Size، لتجد كلّ سيّدة مقاس الحقيبة المثاليّ لها. وقد تنوّعت ألوان تلك الحقائب، فثمة اللون البني، والأخضر، والبرتقالي، والأحمر، والأزرق، والفوشيا، والزهري، بالإضافة إلى البيج والأسود. أمّا اكسسوار الحقائب فكان، على نفس المقدار من الفخامة، عبارة عن سلاسل مطليّة بالذهب، بالإضافة إلى شعار الماركة أيضاً الذي زيّن الحقائب، عبر اتخاذه شكل القلب، دليلاً على حبّ الدار للفخامة والرُقيْ اللذين ميّزا منتجات Cruciani C.

شاهدي مجموعة الحقائب الجديدة الرائعة، وأخبرينا رأيك فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي