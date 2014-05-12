28 مايو.. دورة تدريبية للعلميين لرفع كفاءتهم فى المجال الطبى

أعلن مركز التعليم المستمر بنقابة العلميين عن فتح الباب للاشتراك فى دورة تدريبية لرفع كفاءة العلميين العاملين فى المجال الطبى، والتى تبدأ يوم 28 مايو الحالى بمقر النقابة، وتستمر على مدى 3 أيام.

وقال الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، فى تصريحات له اليوم الاثنين، بأن العلميين يمثلون شريحة لا بأس بها من العاملين فى المجال الطبى، وإن خدماتهم تعد أساسية فى تيسير مهمة الطبيب، خاصة فى مجالى التشخيص والعلاج، حيث يتولون مهمة إجراء التحاليل الطبية والأشعة، وغيرها من الخدمات المكملة والأساسية فى مهنة الطب .

وأشار إلى أن مركز التعليم المستمر يطور الخدمات التى يقدمها لمجتمع العلميين بصفة مستمرة، حتى يلبى كافة الاحتياجات لجميع التخصصات العلمية والمجالات التى يعمل فيها العلميون، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، لافتا إلى أن النقابة قررت منح خصم 50% على هذه الدورة للعلميين العاملين بالمستشفيات الحكومية ووزارة الصحة .