أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس السيسى فى إجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية -
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

28 مايو.. دورة تدريبية للعلميين لرفع كفاءتهم فى المجال الطبى

Google+ Print
28 مايو.. دورة تدريبية للعلميين لرفع كفاءتهم فى المجال الطبى 28 مايو.. دورة تدريبية للعلميين لرفع كفاءتهم فى المجال الطبى

أعلن مركز التعليم المستمر بنقابة العلميين عن فتح الباب للاشتراك فى دورة تدريبية لرفع كفاءة العلميين العاملين فى المجال الطبى، والتى تبدأ يوم 28 مايو الحالى بمقر النقابة، وتستمر على مدى 3 أيام.

وقال الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، فى تصريحات له اليوم الاثنين، بأن العلميين يمثلون شريحة لا بأس بها من العاملين فى المجال الطبى، وإن خدماتهم تعد أساسية فى تيسير مهمة الطبيب، خاصة فى مجالى التشخيص والعلاج، حيث يتولون مهمة إجراء التحاليل الطبية والأشعة، وغيرها من الخدمات المكملة والأساسية فى مهنة الطب .

وأشار إلى أن مركز التعليم المستمر يطور الخدمات التى يقدمها لمجتمع العلميين بصفة مستمرة، حتى يلبى كافة الاحتياجات لجميع التخصصات العلمية والمجالات التى يعمل فيها العلميون، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، لافتا إلى أن النقابة قررت منح خصم 50% على هذه الدورة للعلميين العاملين بالمستشفيات الحكومية ووزارة الصحة .

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365