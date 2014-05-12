أخبار عاجلة

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور.. أمهات العالم بين الرعاية والإهمال (تقرير)

Google+ Print

نشر موقع «دويتس فيله» الألماني تقريراً مصوراً حول وضع الأمهات في العالم ما بين دول تحافظ على صحة الأم وطفلها وتضعها ضمن أولوياتها وصولا إلى الدول التي لازالت تعاني فيها الأم مشاكل صحية ربما تودي بحياتها.

Save the Children Finnland Mutter mit Kind

فلندا: نموذج رائد

منذ سنوات، ومنظمة «أنقذوا الأطفال» البريطانية تصنف في تقريرها السنوي حول وضع الأمهات في العالم فنلندا في المركز الأول. وترى المنظمة غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم أن النظام الصحي في فنلندا مثالي بالنسبة للأمهات وأطفالهن. كما اعتبرت أن مستوى تعليم الأمهات ودخلهن الشهري، بالإضافة إلى وضعهن الاجتماعي في هذا البلد الاسكندينافي نموذجي أيضاً.

Bildergalerie Mutterliebe

ألمانيا: معدل ولادة ضعيف

ألمانيا هي الأخرى تقدم الكثير من الخدمات للأمهات وأطفالهن. وتُصنف ألمانيا منذ سنوات في قائمة العشر دول الأولى التي تقدم رعاية أفضل للأمهات قبل الولادة وبعدها. خلال تقرير هذا العام لمنظمة «أنقذوا الأطفال»، احتلت ألمانيا المركز الثامن. ومع ذلك، يبقى معدل الولادة في ألمانيا هو الأضعف بين جميع دول الاتحاد الأوروبي.

China Mutter Baby

الصين: تخفيف قيود سياسة الطفل الواحد

بعد 30 عاما من سياسة الطفل الواحد في الصين، ارتأت الصينية أن تخفف القيود التي فرض على الأزواج إنجاب طفل واحد فقط. فقد أصبح بإمكانهم إنجاب طفل ثان إذا كان أحد الزوجين هو الطفل الوحيد لوالديه. وبسبب سياسة الطفل الواحد الصارمة في الصين، كان غالبا ما يقوم بعض الأزواج باللجوء إلى الإجهاض إذا كان الجنين أنثى، لأن المجتمع الصيني، كما هو الشأن بالنسبة لمجتمعات أخرى، يفضل الذكور على الإناث.

Symbolbild Adipositas Fettleibigkeit

انخفاض معدل وفيات الأمهات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن معدل وفيات الأمهات عند الولادة قد انخفض منذ عام 1990 بنسبة 45 في المائة. لكن ربع الأمهات اللواتي يفارقن الحياة عند الولادة يكون سبب وفاتهن ما يعرف بـ «أمراض الحضارة» مثل داء السكري أو البدانة، وهي أمراض تزيد من خطر وفاة الأم أو الجنين.

Symbolbild Frauen Vergewaltigung Afrika sexuelle Gewalt

الوضع أكثر خطورة في إفريقيا

تسجل أعلى نسبة وفيات الأمهات في دول إفريقيا وجنوب الصحراء. حسب الإحصاءات: أن تكون امرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يعتبر أكثر خطورة من أن تكون مقاتلا حاملا للسلاح. وتعاني النساء في هذه الدولة الإفريقية من آفات الاغتصاب والاختطاف وخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة.

Nigeria Jugendliche Mutter mit Baby Afrika

عندما ينجب الأطفال أطفال

الحمل في سن المراهقة يزيد من خطر التعرض لوفيات الأمومة. أكثر من نصف النساء في نيجيريا ينجبن أول أطفالهن قبل إتمامهن لسن الثامنة عشرة. وفي الهند يتم تزويج النساء في سن مبكرة. ومقارنة مع باقي الدول الصناعية، يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر نسبة للأمهات القاصرات، بينما تحتل بريطانيا المركز الأول أوروبيا فيما يخص أكبر نسبة لهؤلاء.

Philippinen Geburt Tacloban 11.11.2013

الأمهات وخطر الكوارث الطبيعية

مباشرة بعد الإعصار«هيان» المدمر الذي ضرب الفلبين، وضعت إحدى النساء جنينها في إحدى المستشفيات الميدانية. وحسب منظمة «أنقذوا الأطفال» ، فإن خطر الموت بسبب الكوارث الطبيعية يكون أكبر لدى النساء بحوالي 14 مرة مقارنة مع الرجال.

Afghanistan Frauen Ärztinnen Hebammen Ausbildung

قابلات ضد وفيات الأمهات

في البلدان التي تعاني من ضعف نظامها الصحي أو في تلك التي ينعدم فيها هذا النظام يكون الحمل أو الولادة من بين أكثر الأسباب التي تؤدي إلى وفيات النساء في سن الإنجاب. وكانت أفغانستان لسنوات عديدة بين العشر دول التي تعرف أعلى نسبة وفيات للأمهات. وقد تحسن الوضع حاليا بعض الشيء بسبب تدريب القابلات وتعليم الفتيات إلى جانب انتشار حملات التلقيح واسعة النطاق.

Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Mütter Millennium Development Goals

تخفيض نسبة وفيات الأمهات

تمكنت 11 دولة نامية من تحقيق هدف الألفية المتمثل في تخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى ثلاثة أرباع ما كانت عليه سابقاً. ومن بين هذه الدول: إثيوبيا، بوتان، كمبوديا ونيبال. ومع ذلك فإن خطر تعرض أم في سن الخامسة عشرة للوفاة خلال أو بعد الولادة يبقى أكبر بحوالي مائة مرة عند نظيرتها في أوروبا.

Krankenversicherung in Indien Rinku Hanshi RSBY Mitglied

فرص أفضل للأمهات والأطفال

حتى لا يكون للحمل والولادة مخاطر على حياة النساء في سن الإنجاب، تطالب منظمة الصحة العالمية ومنظمة «أنقذوا الأطفال» بتوفير رعاية طبية وحماية اجتماعية شاملة وفرص تعليم جيدة، بالإضافة إلى توعية نوعية لكل نساء العالم. وتهدف المنظمتان من خلال ذلك إلى توفير فرص أفضل للأمهات وأطفالهن على حد سواء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي