هذه هي أغنية مايكل جاكسون الجديدة

طرحت الأغنية الجديدة الثانية للنجم الراحل Michael Jackson التي تحمل اسم "Chicago".

وقد سجلت هذه الأغنية، بعد أن كان من المتوقع أن تُطرح في عام 1999 مع ألبوم "Invincible"، لكن ذلك لم يحصل.

وقد قام Timbaland بتوزيع الأغنية لتُطرح في ألبوم "XSCAPE" الذي سيُطلق في 13 أيار/مايو ، ما سيُعيد الفرحة إلى الكثير من عشاق الأسطورة الراحل Jackson.

يُذكر أنّ أغنية "Chicago" هي الأغنية الثانية التي يتمّ طرحها من الألبوم، بعد أغنية " Love Never Felt So Good".

قضية مقتل جاكسون تُقفل والثمن "يورو" واحد