"سيدتي نت" تكشف أسماء الفنّانين السّوريّين الذين سينتخبون الأسد!

دمشق-أروى الباشا

أعلن عدد من الفنّانين السّوريّين تأييدهم المطلق للرّئيس السّوري بشّار الأسد في حملته الانتخابيّة الحاليّة، مؤكّدين أنّهم سيقومون بانتخابه، في ظل الانتخابات الرّئاسيّة الجارية في سوريّا، والتي يتنافس فيها الأسد مع المرشّحين ماهر حجّار وحسّان النّوري.

ويعتبر الفنّان السّوري وائل شرف من أبرز الفنّانين الذّين أعلنو ولائهم التّام للأسد منذ بداية الأحداث في سوريا، حيث ظهر في إعلان تلفزيوني على القنوات السّوريّة يدعو فيه النّاس للإدلاء بأصواتهم، وقال "الانتخابات هي حق وواجب لكل مواطن، هذا هو معنى الحريّة الحقيقيّة".

وعبر "الفيسبوك" وبقيّة مواقع التّواصل الاجتماعي، قام الفنّانون بتغيير صورهم الشّخصيّة إلى صورة الرّئيس بشار الأسد يظهر إلى جانبها عنوان حملته الانتخابيّة "سوا"، ومن أبرز هؤلاء الفنّانين، الممثّلة الشّابّة هبة نور والتي كتبت "السّيد الرّئيس بشّار الأسد بوثق فيه ومارح انتخب غيرو".

كذلك أكّدت كل من الفنانة الشّابّة كندة حنّا وزوجها المخرج ناجي طعمي، أنّهما يدعمان الأسد في حملته الانتخابيّة ولن ينتخبا سواه، وقاما بتغيير صورهم الشّخصيّة على "فيسبوك" بما يدعم الحملة، ومشاركة الصّورة مع جمهورهم المتابع.

وعبر "انستغرام" قامت الفنّانة السّوريّة دينا هارون بمشاركة صورة الأسد والعلم السّوري مع متابعيها، وكتبت "لسوريّة ولأجلك صمدنا.. ولأجلنا ستبقى.. وسوا منعمّرها".

كذلك أكّد كل من الفنّانين السوريّين اسماعيل مدّاح وعلي سكّر، فداء الكبرا، هنوف خربوطلي، لينا كرم، توفيق اسكندر، أكّدوا أنّهم يدعمون الأسد وسيعطونه أصواتهم في حملته الانتخابيّة الحاليّة.