وفاة المنتج المصري إسماعيل كتكت

على الرغم من الأمل الكبير بشفائه بعد خضوعه لعملية زراعة كلية بعد معاناة لسنوات من مرض الفشل الكلوي، توفي المنتج المصري إسماعيل كتكت بعد العملية بأيام قليلة بعد رفض جسده للكلية التي نقلت إليه.

وكان كتكت قد انفصل مؤخراً عن زوجته الممثلة أمل رزق وله أبناء منها.

يذكر أن كتكت أنتج عددا كبيرا من الأعمال التلفزيونية عن طريق شركة "فرح ميديا" للإنتاج التي يمتلكها، مثل "ملكة في المنفى" لنادية الجندي ومسلسل "الإمبراطور" وغيرهما من الأعمال الأخرى ولم يمهله القدر لتنفيذ مشروع مسلسله "رابعة العدوية" التي كانت أخر المرشحات له المصرية سمية الخشاب.