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جورج كلوني يطلب من براد بيت أن يكون إشبينه

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جورج كلوني يطلب من براد بيت أن يكون إشبينه جورج كلوني يطلب من براد بيت أن يكون إشبينه

الإثنين 12-05-2014 18:15

تطوّرات سريعة تُحرّك علاقة النجم العالمي George Clooney بخطيبته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، إذ بعد أن توقّع الكثيرون الإطالة بعمر الخطبة وردّ George بتحديد موعد الزفاف، ها هو اليوم يحدّد عدد الأطفال الذين ينوي إنجابهم.

فـ George، الذي يُبدي استعداداً كبيراً للاستقرار مع خطيبته أمل، يتوق إلى إنجاب أطفالٍ منها.

وقد نقلت صحف أجنبيّة عن مصدر مقرّب من George أنّ الأخير أبلغ أصدقاءه بأنّه سعيد جداً بالارتباط بـ"أمل" ويتوق إلى أن ينجب طفلاً منها، كما يرغب في أن يستقرّ في بريطانيا نزولاً عند رغبتها، لأنّها ليست مستعدّة للانتقال إلى أمريكا وترك عملها حيث هي لامعة.

وأشار المصدر إلى أنّ الثنائي تحدّثا عن تأسيس عائلة، وقد فكّرا في إنجاب طفلين.

وذكر المصدر أنّ George Clooney وأمل علم الدين لم يضعا بعدُ خططاً للزواج. لكن George يُريد من صديقه Brad Pitt أن يكون إشبيناً له، وهما الآن يبحثان مسألة إقامة زفاف في فصل الخريف، في أيلول، في بلدة باكينغهامشاير التي تربّت فيها أمل، أو في فيللا George قرب بحيرة "كومو".

 

ما هو رأي عائلة جورج كلوني بخطوبته؟

من هنّ شبيهات أمل علم الدين؟

 

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