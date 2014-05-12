مستشار وكالة الفضاء الروسية: الرئاسة المصرية ترعى حفل بناة "السد العالى" بدار الأوبرا المصرية

أكد الدكتور حسين الشافعى، مستشار وكالة الفضاء الروسية فى مصر ورئيس تحرير جريدة أنباء روسيا العربية، أنه ستقام احتفالية ضخمة يوم 14 مايو فى دار الأوبرا المصرية تحت رعاية رئاسة الجمهورية احتفالا بمرور 50 عاما على تحويل مجرى نهر النيل بتعاون مصرى سوفيتى.

وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يحضر الاحتفالية عدد كبير من المسئولين برئاسة الوزراء والرئاسة المصرية، ويقام الحفل برعاية الدكتور حسين الشافعى والدكتور مسعد عويس رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجالس القومية المتخصصة ورئيس مؤسسة عويس للدراسات والبحوث، بالإضافة إلى الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية.

يذكر أن "اليوم السابع" سبق وانفرد بتفاصيل الفيلم الذى يخرجه المخرج المصرى الشاب جمال السروى، ورصد بالصور كواليس لقاء صناع الفيلم مع عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذى تحدث عن مراحل بناء السد العالى وتحويل مجرى نهر النيل بدعم سوفيتى.

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