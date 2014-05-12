هل نجحت النجمات في اختيار فساتينهن الطويلة؟

تسعى النجمات دائماً الى الظهور بأبهى طلة وأكثرها أناقة وجمال، ومهما كانت المناسبة صغيرة أو كبيرة، تبقى لاطلالات السجادة الحمراء نكهة خاصة ان كان من ناحية الفساتين الرائعة التي يخترنها، أو المجوهرات الرائعة التي يرتدينها، وحتى تسريحات الشعر والمكياج المفعم بالجمال. واليوم اخترنا لك أجمل الفساتين الطويلة التي اختارتها النجمات للعام 2014.

تنوعت الألوان والقصات غير أن الأناقة كانت سيدة الموقف، حيث أن كل منهن اختارت فستاناً رائعاً يناسب ذوقها وقوامها، حيث اختارت كلاً من شيرين و Leslie Mann فساتين طويلة بألوان قوية، بينما فضلت كلاً من اليسا وJessica Biel اللون الأسود، و Kylie Minogue و ميريام فارس فضلتا ألوان الباستيل الهادئة، و Leighton Meester اختارت اللون الكحلي ونانسي عجرم الزيتي.

كل الفساتين رائعة تنوعت قصاتها بين الضيق والعريض، وبين المكشوف وبين الأكمام الطويلة، وكان للبعض شق طويل على الساق. ومعظمهن زينّ الفساتين باكسسورات مميزة من حقائب ومجوهرات وأحذية رائعة لاتمام الاطلالات.

الفساتين الطويلة هي الخيار الأفضل للنجمات على السجادة الحمراء، حيث تجعلهن يبدون أنيقات، وجميلات كأميرات القصص الخيالية.

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