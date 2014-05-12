حياتو عن أحداث الكونجو: لا للعنف في كرة القدم.. ويطالب بالتحقيق

عبر عيسي حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حزنه الشديد لوفاة 15 مشجعا وإصابة 21 آخرين عقب مباراة مازيمبي وفيتا كلوب بالدوري الكونجولي.

وذكرت وسائل الإعلام الكونجولية في وقت سابق عن أن تدافع جماهيري واشتباكات بين جمهور الفريقين، دفع الأمن لتفريق الجمهور بقنابل الغاز، إلا أن ذلك خلف إصابات ووفاة لـ15 مشجعا علي الأقل.

وقال حياتو للموقع الرسمي للكاف: "أود أن أعبر عن مدي حزني الشديد لوفاة 15 مشجعا علي الأقل في أحداث لقاء مازيمبي وفيتا كلوب، وبالنيابة عن كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي أقدم تعازي الحارة لأهالي وأصدقاء المتوفين".

وأكد حياتو أنه لا مجال للعنف في كرة القدم، مطالبا الاتحاد الكونجولي بضرورة فتح تحقيق كامل لبحث أسباب الحادث المؤسف.

ومن جهة أخري وصلت الأنباء لنادي الزمالك الذي يستعد للسفر إلى الكونجو حيث مواجهة فيتا كلوب في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 18 مايو الجاري.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد كشف لـFilGoal.com أن النادي الأبيض سيطلب نقل المواجهة من الكونجو.