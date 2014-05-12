الطرق: سلمنا بطاقات نول غير المستخدمة واحصل على التعويض

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي بطاقات نول استرجاع بطاقات نول غير المستخدمة، بهدف إعادة تدويرها.

الهيئة ستطلق قريبا برنامجها الأول من نوعه لإعادة التدوير، حيث يتم تشجيع مستعملي النقل العام على إعادة بطاقاتهم الذكية إذا كانوا لا يستخدمونها.

وستعمل الهيئة على تعويض المستخدمين بالرصيد المتبقي في البطاقات، ويتم ذلك بتقدم العميل إلى مكاتب بيع التذاكر في محطات المترو وطلب استرجاع الرصيد المتبقي. وأوضح خالد العوضي ، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن العميل سيحصل على التعويض على الفور.

هيئة الطرق والمواصلات أكدت أن بطاقة نول تعتبر أحد منتجاتها الخدمية التي تلعب دورا لافتا في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة تدوير البطاقات المسترجعة من العملاء، انطلاقا من استراتيجيتها في تعزيز الاستدامة البيئية بتحويل وسائطها التي تقدم خدمات للجمهور إلى وسائل فعالة في ترسيخ هذا التوجه الحضاري.

وقالت لولوة الأصمخ، نائب مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات: إن بطاقة نول مصنوعة من مادة PETF وهي مادة صديقة للبيئة لقابليتها للتحلل، كما أن الهيئة لديها القدرة على إعادة تدويرها عبر تقنية متوفرة في مركز خدمات البطاقة بالمبنى الرئيس لها، حيث يستطيع المركز أن يعمل على إعادة تدوير البطاقة وتفعيلها وطرحها للاستخدام مرة أخرى، كاشفة عن أن المركز يمتلك عددا غير محدود من فرص إعادة تدوير أو تفعيل البطاقة شرط ألا تكون مكسورة أو يوجد بها خلل ما في شريحتها الإلكترونية ما يعني ترك أثر إيجابي على البيئة المحيطة بنا نتيجة إطالة عمر البطاقة عبر تفعيلها للعمل مرة أخرى، موضحة أن هذا التدوير يساعد على الحد من التكاليف المتعلقة بالتخلص من النفايات المؤدية إلى تلوث البيئة والصحة العامة.

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