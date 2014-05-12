المكتب الاعلامي لحكومة دبي يطلق مشروع #دبي_تتحدث_إليك

أطلق المكتب الاعلامي لحكومة دبي اليوم ( الاثنين) مشروع #دبي_تتحدث_إليك وهو باكورة مشاريع "براند دبي" التابع للمكتب الإعلامي والمعني بطرح مبادرات نوعية .

وقالت منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الهدف من وراء مشروع #دبي_تتحدث_إليك تعزيز رسالة #دبي إلى العالم.

وأكدت أنه هذا المشروع جديد كلياً وهو يهتم بالدرجة الأولى بالناحية الجمالية والفنية في دبي ويعكس التفاعل بين المطورين العقاريين والفنانين .

وشددت منى المري على أن دبي ليست مجرد مباني ومشاريع عملاقة، ففيها الكثير من أبعاد الجمال والفن والثقافة #دبي_تتحدث_إليك .

وقالت : " محمد بن راشد يؤمن بالفن ورسالته ويتبنى المشاريع الطموحة والسعي لتحقيق الأحلام ويريد دبي متحفاً فنيا مفتوحاً #دبي_تتحدث_إليك " .

وأشارت إلى أن المطورين العقاريين المشاركين بمشروع #دبي_تتحدث_إليك هم نخيل و ميدان و اعمار ومجموعة دبي العقارية ومراس، وأنها تقدم رؤيتها الفنية لمشاريعها .

وقالت إن هذا المشروع سيكون مفتوحاً أمام جميع الفنانيين الراغبين بهذا المشروع الطموح والمزيد من الجهات ستنضم إليه لاحقا #دبي_تتحدث_إليك ، مشيرة إلى أن الفنانين المشاركين ـبالمبادرة يعبرون عن اعجابهم بهذا المشروع الطموح ويدعون لتعميمه وتوظيف الفنون المختلفة لخلق التنوع الجمالي

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