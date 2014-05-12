أخبار عاجلة

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

المكتب الاعلامي لحكومة دبي يطلق مشروع #دبي_تتحدث_إليك

Google+ Print
المكتب الاعلامي لحكومة دبي يطلق مشروع #دبي_تتحدث_إليك المكتب الاعلامي لحكومة دبي يطلق مشروع #دبي_تتحدث_إليك

أطلق المكتب الاعلامي لحكومة دبي اليوم ( الاثنين) مشروع #دبي_تتحدث_إليك وهو باكورة مشاريع "براند دبي" التابع للمكتب الإعلامي والمعني بطرح مبادرات نوعية .

وقالت منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الهدف من وراء مشروع #دبي_تتحدث_إليك تعزيز رسالة #دبي إلى العالم.

وأكدت أنه هذا المشروع جديد كلياً وهو يهتم بالدرجة الأولى بالناحية الجمالية والفنية في دبي ويعكس التفاعل بين المطورين العقاريين والفنانين .

وشددت منى المري على أن دبي ليست مجرد مباني ومشاريع عملاقة، ففيها الكثير من أبعاد الجمال والفن والثقافة #دبي_تتحدث_إليك .

وقالت : "  محمد بن راشد يؤمن بالفن ورسالته ويتبنى المشاريع الطموحة والسعي لتحقيق الأحلام ويريد دبي متحفاً فنيا مفتوحاً #دبي_تتحدث_إليك " .

وأشارت إلى أن المطورين العقاريين المشاركين بمشروع #دبي_تتحدث_إليك هم  نخيل و ميدان و اعمار ومجموعة دبي العقارية ومراس، وأنها تقدم رؤيتها الفنية لمشاريعها .

وقالت إن هذا المشروع سيكون مفتوحاً أمام جميع الفنانيين الراغبين بهذا المشروع الطموح والمزيد من الجهات ستنضم إليه لاحقا #دبي_تتحدث_إليك ، مشيرة إلى أن الفنانين المشاركين ـبالمبادرة يعبرون عن اعجابهم بهذا المشروع الطموح ويدعون لتعميمه وتوظيف الفنون المختلفة لخلق التنوع الجمالي
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية