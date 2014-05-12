قناع جوزة الطيب للتخلص من أثار البثور

استُخدمت ثمرة جوزة الطيب من زمنٍ بعيد في أغراضٍ عديدة، فاستخدمتها بعض الشعوب كتوابل والبعض الآخر كعلاج لمختلف الأمراض ولتحسين الصحة بشكل عام. لكن "سيدتي نت" سيقدم لك طريقة أخرى لاستخدامها كقناع للتخلص من البثور.

تحتاج البشرة للعناية بها إلى أقنعة خاصة، ويكون الأمر أكثر أمناً إذا كانت هذه الأقنعة من الطبيعة، حيث تعتبر وسائل التجميل الطبيعيَّة المكونة من الخضار والفواكه وسيلة آمنة للعناية ببشرة الوجه والرقبة واليدين.

إذا كُنتِ تواجهين مُشكلة مع البثور في وجهك وتبحثين عن طرق ووصفات تخلصك من هذه المشكله، سنشرح لكِ عزيزتي وصفة هنديَّة لعلاجها بشكل طبيعي وإليك الخطوات:

ـ ضعي كميَّة من جوزة الطيب -مجروش أو مطحون- في وعاء صغير.

ـ قبل أن تنامي، أضيفي قليلاً من الماء أو الحليب إلى جوزة الطيب حتى تحصلي على خليط متماسك مثل العجين.

ـ اغسلي وجهك واتركيه حتى يجف.

ـ ضعي العجين على المناطق التي تحمل البثور أو أي آثار في وجهك.

ـ انتظري إلى أن تجف العجينة تماماً.

ـ ضعي منشفة صغيرة على وسادتك حتى لا تتسخ أثناء النوم.

ـ بعد الاستيقاظ، اغسلي وجهك بالماء البارد، تابعي النتائج يوماً بعد يوم إلى أن تختفي البثور وآثارها تماماً من بشرتك.

تحذيرات

إذا كانت لديك حساسيَّة من جوزة الطيب، لا تقومي باتباع هذه الخطوات؛ لأنَّها ستزيد الأمر سوءاً!

النتيجة الحقيقيَّة لن تظهر من المرَّة الأولى، يمكنك مشاهدة نتائج قويَّة وفعالة بدءاً من اليوم الثالث.

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