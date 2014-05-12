محافظ القاهرة يتفقد مدرسة حدائق شبرا الإعدادية لمتابعة سير الامتحانات

تفقد الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، مدرسة حدائق شبرا الإعدادية بنات، لمتابعة الحالة الميدانية لامتحانات نهاية العام الخاصة بمرحلة النقل للشهادة الابتدائية والاطمئنان على سير الامتحانات.

وداعب السعيد الطلاب داخل اللجان بالمدرسة بسؤاله عن توفير سبل الراحة لهم أثناء تأديتهم الامتحان، وعدم المضايقة، وسهولة التواصل مع الطلاب.

حضر الجولة كل من اللواء أحمد ضيف صقر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة بالعاصمة، وعدد من قيادات المحافظة.