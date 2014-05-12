"التموين": تخفيضات 30% على السلع بالمجمعات الاستهلاكية لمدة 3 أشهر

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، البالغ عددها حوالى أكثر من 5 آلاف فرع على مستوى الجمهورية، سوف تشهد تطويراً كبيراً خلال الفترة القليلة القادمة فى أساليب عرض كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك على أحدث النظم العالمية الحديثة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً جداً من المواطنين على هذه الفروع، للاستفادة من التخفيضات على أسعار السلع التى تم الإعلان عنها وهى 30% عن الأسواق ولمدة 3 أشهر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مساء أمس، مع المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، لمتابعة عمليات التطوير والتحديث لفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، أنه تم تنويع وطرح كميات كبيرة من كافة المنتجات والسلع فى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، وأنه سيتم تحديد بعض الفروع فى التخصص لبيع سلع معينة، بحيث تكون متميزة فيها عن مثيلاتها من القطاع الخاص فى الكميات والجودة والسعر، مثل تخصيص فروع لبيع اللحوم أو الخضر والفاكهة فقط.

وأضاف الوزير أن التطوير يشمل تحديث أساليب شراء السلع لهذه الفروع، بحيث يتم التعاقد بنظام الشراء الجماعى لكافة الفروع، وبكميات كبيرة ولمدة طويلة، للاستفادة من الخصومات السعرية على الكميات الكبيرة والشراء من المنتجين والمزارعين مباشرة، لتقليل الحلقات الوسيطة من تجار الجملة ونصف الجملة وعدد مرات النقل والمهدر والفاقد فى هذه الحلقات من السلع، والتى تزيد من تكلفتها، وذلك لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الأسر البسيطة ومحدودى الدخل.

وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم تطوير طرق التخزين والتداول والنقل والعرض للسلع، وتدريب العاملين فى هذه الفروع على أحدث أساليب البيع، والاهتمام بمظهرهم الحضارى، وزيادة الحوافز المالية لهم المرتبطة بحجم وتنوع بيع السلع للاهتمام بالمترددين من المواطنين على الفروع، وتقديم خدمات متميزة لهم، وتجميل هذه الفروع من الداخل والخارج، بما يماثل السلاسل التجارية والسوبر ماركت فى القطاع الخاص، لجذب أكبر عدد من المشترين يومياً.