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فطائر البيتزا لأطفالكِ

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فطائر البيتزا لأطفالكِ فطائر البيتزا لأطفالكِ

الإثنين 12-05-2014 16:46

المقادير:
-25 غراماً من البصل المفروم ناعماً
-25 غراماً من الفلفل الحلو الملوّن المقطّع إلى مكعّبات
-80 غراماً من الدجاج أو الروبيان
-20 غراماً من صلصة البندورة
-20 غراماً من جبنة "موزاريلا"
-300 غرام من عجينة البيتزا
-30 غراماً من زيت الذرة

لعجينة البيتزا:
-200 غرام من الدقيق
-50 ملليغراماً من الماء
-رشّة من الملح
-رشّة من السكر
-رشّة من الريحان
-ملعقة كبيرة من الخميرة
-5 ملليغرامات من زيت الزيتون

طريقة التحضير
1- لإعداد العجينة: تُمزج مقاديرها، مع إضافة الماء تدريجيّاً، ثم تُعجن، وتُغطّى لمدّة 10 دقائق.
2- يُقلى البصل والفلفل المشكّل لمدة 3 دقائق، في مقلاة تحتوي على الزيت، ثم يُضاف الدجاج أو الروبيان المقطّع وصلصة البندورة، مع تقليب هذا المزيج حتى ينضج.
3- تُمدّ عجينة البيتزا، يُضاف الحشو إليها، وتُغلق جيّداً. يُدهن وجهها بالزيت، ويتمّ إدخالها إلى الفرن لمدة 7 دقائق.
(هذه المقادير تكفي لشخصين).

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