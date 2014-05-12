فطائر البيتزا لأطفالكِ

المقادير:

-25 غراماً من البصل المفروم ناعماً

-25 غراماً من الفلفل الحلو الملوّن المقطّع إلى مكعّبات

-80 غراماً من الدجاج أو الروبيان

-20 غراماً من صلصة البندورة

-20 غراماً من جبنة "موزاريلا"

-300 غرام من عجينة البيتزا

-30 غراماً من زيت الذرة

لعجينة البيتزا:

-200 غرام من الدقيق

-50 ملليغراماً من الماء

-رشّة من الملح

-رشّة من السكر

-رشّة من الريحان

-ملعقة كبيرة من الخميرة

-5 ملليغرامات من زيت الزيتون

طريقة التحضير

1- لإعداد العجينة: تُمزج مقاديرها، مع إضافة الماء تدريجيّاً، ثم تُعجن، وتُغطّى لمدّة 10 دقائق.

2- يُقلى البصل والفلفل المشكّل لمدة 3 دقائق، في مقلاة تحتوي على الزيت، ثم يُضاف الدجاج أو الروبيان المقطّع وصلصة البندورة، مع تقليب هذا المزيج حتى ينضج.

3- تُمدّ عجينة البيتزا، يُضاف الحشو إليها، وتُغلق جيّداً. يُدهن وجهها بالزيت، ويتمّ إدخالها إلى الفرن لمدة 7 دقائق.

(هذه المقادير تكفي لشخصين).

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