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إيقاف 3 خطباء مدى الحياة بسبب الانتماء لـ”الإخوان” بالسعودية

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إيقاف 3 خطباء مدى الحياة بسبب الانتماء لـ”الإخوان” بالسعودية إيقاف 3 خطباء مدى الحياة بسبب الانتماء لـ”الإخوان” بالسعودية

ارشيفية

قالت صحيفة “عكاظ” إن جهات حكومية أوقفت ثلاثة خطباء بمنابر صلاة الجمعة مدى الحياة ومنعهم من إمامة المصلين وإلقاء الخطب سواء كانت في المساجد أو المخيمات الدعوية، وذلك بعد أن تبين انتماؤهم الإخواني، إضافة إلى الاتصال المباشر بكافة الفصائل الإخوانية في بعض الدول العربية.

وأضح مصدر مطلع للصحيفة بعددها اليوم الاثنين أن الأسماء الثلاثة معروفة على قدر كبير في مناطقها، مشيرا إلى أن المنع جاء بسبب تجاوزاتهم الكبيرة في منابر الدعوة وفي مواقع التواصل وفي أمور أخرى لم يكشف المصدر عنها بشكل تفصيلي.

وأشار إلى أن العمل قائم لمنع التطرف بكافة أشكاله، والحيلولة دون اتخاذ منابر المساجد للدعوة للحزبية أو أي تبعيات أخرى، ذلك أن المنابر وضعت للدعوة إلى الله ورسوله، والتزاما بأمر ولي الأمر.

وألمح المصدر إلى أن هناك رقابة شديدة على 76 إماما وشيخا ومعلما ومحاضرا جامعيا.

 

أ ش أ

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