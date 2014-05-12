بلاغ سلبي حول وجود مفرقعات داخل سيارة مشتبة بها في قنا

أثبتت معاينة وفحص خبراء المفرقعات لسيارة يشتبة فى وجود مفرقعات بها أثناء تواجدها بجوار سور مسجد ناصر بمدينة قنا سلبية البلاغ وعدم وجود أى مواد مفتجرة بها

> كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى اخطارا بالإشتباة فى سيارة بمدينة قنا ،أنتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وخبراء المفرقعات وقاموا بفحص السيارة رقم 990 ملاكى قنا وذلك أثناء تواجدها بجوار سور مسجد ناصر والمواجه لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة قنا وتبين خلو السيارة من اى مواد متفجرة وتحرر محضر بالواقعة وتم تسليم السيارة لمالكها