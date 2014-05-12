رئيس أوكرانيا المؤقت : استفتاء شرق البلاد “مهزلة”

وصف رئيس أوكرانيا المؤقت الكسندر تيرتشينوف عملية التصويت فى استفتاء تقرير المصير الذى أجرى أمس /الأحد/ فى مدينة دونيستيك بشرق أوكرانيا بأنه “مهزلة” وليس له اى عواقب قانونية ملزمة لكييف.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاثنين أن الانفصالين الموالين لروسيا أعلنوا ان نتيجة الاستفتاء أظهرت تأييد 89 % من الناخبين للانفصال عن أوكرانيا ، فيما اعتبر الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية التصويت “غير قانونى”.

تجدر الاشارة الى أنه تم إجراء الاستفتاء بالرغم من دعوة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الى تأجيله فى مسعى لتهيئة الاجواء لاجراء حوار مع كييف لتسوية الازمة السياسية الراهنة.

أ ش أ