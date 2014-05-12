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Jennifer Lawrence متألقة بإطلالة مخملية رائعة

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Jennifer Lawrence متألقة بإطلالة مخملية رائعة Jennifer Lawrence متألقة بإطلالة مخملية رائعة

الإثنين 12-05-2014 10:15

من المتعارف عليه أن المخمل من الخامات الشتوية الأنيقة، ولكن النجمة Jennifer Lawrence لا تعترف بذلك إطلاقاً، حيث كانت متألقة بلوك فخم ومميز في حفل إطلاق فيلم "X-Men" الجديد مؤخراً.

اختارت الممثلة فستاناً أنيقاً باللون الكحلي الجميل حمل توقيع المصمم الأمريكي Jason Wu، ونسقته بطريقة جميلة مع حذاء فضّي من "Jimmy Choo" وحقيبة صغيرة من "Kotur"، ويبدو أن Jennifer Lawrence تحاول إطالة شعرها القصير في هذا الوقت، أما بالنسبة للماكياج فقد أضاف أحمر الشفاه المشرق الذي اختارته إشراقة جميلة لإطلالتها.

شاهدي اللوك الناعم الذي اختارته Jennifer Lawrence في آخر إطلالاتها، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي