رئيس حى "دار السلام": إزالة 97 عقارا مخالفا خلف المحكمة الدستورية

أعلن محمد الطويل، رئيس حى "دار السلام"، عن تنفيذ قرار إزالة ما يقرب من 97 عقارا من العقارات المخالفة المقامة على أراضى الدولة خلف المحكمة الدستورية، والمملوكة لشركة المعادى للتنمية والتعمير، موضحا أنه تم بناء سور خارجى على حدود الملكية الخاصة بهم لتجنب التعدى عليها مرة أخرى من قبل البلطجية.

وأضاف الطويل لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ إزالة كافة العقارات المتواجدة هناك خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك باستخدام الأدوات الحديثة وآلات "الجاك هامر" عقب الانتهاء من إزالة العقارات الشاهقة، والتى تصل إلى طوابق متعددة باستخدام النسف الحجرى الآمن، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والأجهزة التنفيذية بحى "دار السلام"، والمعادى.