البدرى فرغلى: مستعدون للنقاش لحل أزمة أصحاب المعاشات

قال البدرى فرغلى، البرلمانى السابق، ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنهم على أتم الاستعداد للمناقشة والتحاور للحد من القرارات المتوقفة لأصحاب المعاشات.

وأشار فرغلى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى وجود أزمة فى مبلغ فوائد أموال التأمينات 162 مليار، ولا يتحدث عنها أى وزير مالية، ولا أى حكومة من الحكومات المتتالية، مضيفًا "السر وراء عدم حديث أيا منهم والافصاح عن المبلغ المشار إليه، هو وجود محمد معيط بالهيئة المالية".

وأوضح أنهم فى انتظار تحديد الاجتماع الاول للجنة المُشَكَّلَة من أصحاب المعاشات من قِبَل الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، بهيئة التأمينات لبحث مشكلات أصحاب المعاشات.

وأضاف فرغلى أن أهم نقطة هى أموال التأمينات وهى الفارقة فى إرضاء الملايين من أصحاب المعاشات، وبدون تحريكها لن يتغير شىء فى الأزمة والمعاناة.