تحذير مربي الإبل من الاقتراب المباشر أو تناول لحومها وحليبها

أكدت وزارة الزراعة على جميع المربين والمخالطين وملاك الإبل ضرورة توخي الحيطة والأخذ بأسباب الوقاية عند التعامل مع الإبل واتخاذ الإجراءات الصحية، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات العلمية التي أجرتها وزارة الصحة بشأن وجود فايروس كورونا في الجهاز التنفسي للجمال. وأوضحت وزارة الزراعة في بيان صحفي صدر عنها مساء أمس عددًا من الإجراءات الصحية التي يجب الالتزام بها، ومنها: عدم الاقتراب المباشر من الإبل أكثر مما تستدعيه الحاجة مع الاحتياطات الصحية اللازمة، وكذلك لبس كمامات تنفسية واقية عند التعامل مع الإبل، وضرورة غسل اليدين بالصابون قبل وبعد ملامسة الإبل ومن المستحسن لبس قفازات واقية وبالأخص في حالات الولادة والتعامل مع الحالات المريضة أو النافقة.

وأضاف البيان أنه من المفضل أيضا تحديد زي معين لاستعماله داخل حظائر الإبل وعدم الخروج بهذا الزي خارج حظائر التربية، وكذلك عدم تناول لحوم وحليب الإبل دون معاملتها حراريا بالطهي الجيد للحوم وغلي الحليب قبل تناوله، والتأكيد على سرعة إبلاغ أقرب فرع زراعي أو وحدة بيطرية في حال ظهور أي أعراض مرضية في الإبل أو الاتصال بالرقم المجاني 8002470000.

وأفادت وزارة الزراعة في بيانها أنها أعدت خطة لمواجهة هذا المرض منذ عام 1433ه الموافق 2012 م بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية ووزارة الصحة تتضمن القيام بمسح شامل يغطي جميع أنواع الثروة الحيوانية في المملكة لتقصي الأمراض الوبائية وفي مقدمتها مرض فايروس كورونا، وحيث ثبتت العلاقة بين الحالات المسجلة في الإبل والإنسان فإن الوزارة باشرت تنفيذ هذه الخطة وتأمل من الجميع التعاون معها، مشيرة إلى أنها ستوالي نشر تفاصيل هذه الخطة لاحقا.